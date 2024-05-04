ВСУ атаковали Крым дальнобойными ракетами ATACMS минувшей ночью. Об этом сообщило Минобороны РФ, уточнив, что над полуостровом средства ПВО сбили четыре ракеты. Иных деталей российское военное ведомство не приводит. Украинские официальные источники на данный момент не комментировали предполагаемый запуск ракет по целям на полуострове.

Ранее на этой неделе российское Минобороны уже сообщало о якобы сбитии 6 аналогичных ракет, тоже над территорией Крыма. При этом СМИ тогда сообщали об ударах ВСУ по нескольким российским военным базам, расположенным на полуострове. В числе пораженных объектов — аэродром близ Джанкоя, населенного пункта на северо-востоке Крыма. Тогда же было временно приостановлено движение по Крымскому мосту, соединяющего полуостров и Краснодарский край РФ.

Еще неделей ранее — 24 апреля — СМИ сообщали о тайных поставках Пентагоном ракет ATACMS в Украину. Эти вооружения являются частью недавно утвержденной в качестве законопроекта американской помощи Киеву на сумму $61 млрд. Вооружения с тем же наименованием поставлялись Киеву и ранее, однако дальность поражения нынешних моделей превосходит прежние примерно вдвое.

Американские СМИ также сообщали о данном Пентагоном Киеву разрешении на использование этих ракет для ударов по оккупированным территориям Украины, включая Крым. Российские телеграм-каналы, придерживающиеся провоенных взглядов, в последние полторы недели отмечали, что атаки ВСУ по территории полуострова участились.