Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен посетить Москву 8-9 мая. Об этом в интервью российскому государственному информагентству ТАСС сообщил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

«Встречи между нашими президентами проходят достаточно регулярно. После визита Владимира Путина в Казахстан в октябре наши президенты встречались уже два раза — на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани на «Играх будущего». 8-9 мая планируется визит нашего президента в Москву», — ответил Абаев на вопрос о перспективах официального визита лидера Казахстана в РФ.

Дипломат также прокомментировал предполагаемые контакты Киева и Астаны в области обороны. Накануне в телеграм-каналах появились слухи о покупке неким гражданином Казахстана нескольких десятков списанных военных самолетов РФ, предположительно для передачи ВСУ его запчастей.

«Этот фейк, который мы сразу опровергли, успел распространиться, и даже достаточно серьезные издания его перепечатали, не проверив. В нашем посольстве мы очень оперативно реагируем на все фейки. Если у вас возникнут вопросы, вы можете нам позвонить и оперативно получить самую точную информацию», — подчеркнул Абаев.

Он также отметил союзнический характер отношений Астаны и Москвы, а уровень взаимопонимания на политическом уровне он оценил как «самый высокий».

«Как посла РК в России меня очень смущают некоторые фейки о том, к примеру, что в Казахстане есть русофобия. Это миф. Он потихоньку начинает распространяться в каких-то анонимных телеграм-каналах. Это абсолютная чушь. Никакой русофобии в Казахстане нет. В Казахстане проживает около 3 млн этнических русских — наших русских, наших граждан. Представьте себе, если бы была какая-то русофобия. Этого нет и быть не может. Почему? Потому что у нас есть общая история, есть схожий менталитет, в какой-то степени даже культурный код схожий», – заключил Абаев.