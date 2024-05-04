Ядерная программа Ирана всегда стремилась к получению ядерного оружия. Об этом в интервью газете «Шарг» заявил Саид Лайлаз, известный иранский аналитик реформистских взглядов. Он добавил, что у его страны нет другого выбора, кроме как обеспечить себя этим военным потенциалом.

«С момента своего создания в 1975 году иранская ядерная программа не преследовала никакой иной цели, кроме получения атомной бомбы», - говорит Лайлаз, имея в виду ее запуск в рамках инициативы США Atoms For Peace («Атом для мира»).

Тегеран известен регулярными заверениями о мирных целях его ядерной программы. Тем не менее недавние военные столкновения с Израилем спровоцировали обсуждение поправок в ядерной доктрине страны — включение в документ оборонных целей. Лайлаз считает это поворотным событием.

«Недавние разговоры о проведении первого испытания атомной бомбы не являются изменением стратегии. Хотя раньше она не раскрывалась, нынешние геополитические условия заставляют некоторых людей публично обсуждать испытание первой иранской атомной бомбы», - пояснил он.

Лайлаз, ярый критик консерваторов, был арестован и провел в одиночной камере более 100 дней во время протестов «Зеленого движения» в 2009 году. При этом он является единственным аналитиком-реформатором, публично выступающим за разработку ядерного оружия в Иране.

«Мы должны провести первое испытание ядерной бомбы. Иран оказался в геополитической изоляции. И обстоятельства на Ближнем Востоке требуют от нас шагов по ядерной модернизации», - заключил он.