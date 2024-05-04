ТУРЦИЯ
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Турция и Россия обсуждают происходящее
Заместители глав дипломатических ведомств Турецкой Республики и России встретились в субботу в Стамбуле. Они обсудили двусторонние отношения и актуальные региональные и глобальные проблемы
Турция и Россия обсуждают происходящее
Заместители глав дипломатических ведомств Турецкой Республики и России встретились в субботу в Стамбуле / Others
4 мая 2024 г.

Заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар встретился с замглавы российского МИД Сергеем Вершининым в субботу 4 мая. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турецкой Республики в социальной сети Х.

Во время встречи дипломаты обменялись мнениями о двусторонних отношениях, обсудили проблемы в секторе Газа и Украине.

Кроме того, согласно сообщению турецкого дипломатического ведомства, повестка встречи затронула текущую ситуацию на острове Кипр, в Сирии и Ливии.

Стороны также обсудили реформу ООН и «Саммит будущего», говорится в публикации МИД Турции на Х.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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