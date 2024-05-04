В субботу Токио ответил на замечания президента США Джо Байдена о том, что Япония является «ксенофобской» страной. К числу подобных государств он причислил также Индию, Китай и Россию. Представители правительства Японии назвали характеристику в адрес своей страны «неудачной» и основанной на ошибочном понимании ситуации.

Байден, выступая на очередном предвыборном мероприятии, заявил, что эти четыре страны испытывают экономические трудности из-за нежелания принимать иммигрантов.

«Почему Китай так сильно отстает в экономическом плане? Почему у Японии проблемы? Почему у России проблемы? А Индия? Потому что они ксенофобы. Они не хотят иммигрантов», - заявил президент США в среду.

«Одна из причин, по которой наша экономика растет, - это вы и многие другие. Почему? Потому что мы приветствуем иммигрантов», - добавил президент.

«Прискорбно, что такие комментарии прозвучали. Они основаны на не вполне адекватном понимании политики Японии», — говорилось в заявлении официальных представителей Японии в субботу.

Реплики Байдена прозвучали менее чем через месяц после того, как он устроил государственный ужин для своего японского коллеги Фумио Кисиды, что стало редким жестом дипломатии высокого уровня.

Белый дом вскоре дал комментарий к этим заявлениям действующего президента.

«Соединенные Штаты - это нация иммигрантов», пояснил суть послания Байдена советник Белого дома Джон Кирби. «Это в нашей ДНК», - добавил он, отметив, что президент США не имел намерений подорвать отношения с союзником.

Токио, в свою очередь, заявил, что это разъяснение не было упущено.

«Мы знаем о разъяснениях правительства США, что данные комментарии были сделаны не для того, чтобы нанести ущерб важности и вечности японо-американских отношений», - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что традиционно строгая иммиграционная политика Японии была ослаблена в последние годы, чтобы решить проблему стремительно сокращающегося населения.