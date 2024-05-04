Мэр Лондона Садик Хан переизбран на третий срок, а его партия получила большинство в региональных советах, опередив конкурентов из Консервативной партии.

Садик Хан, представляющий Лейбористскую партию, стал первым мэром британской столицы, избранным на третий срок. Он набрал 43,8% голосов, опередив кандидата от консерваторов Сьюзен Холл более чем на 10%.

Правящие консерваторы оказались лишь третьей силой после лейбористов и либерал-демократов.

По итогам выборов в местные советы Англии Лейбористская партия приобрела 185 новых мест — сейчас из порядка 2,6 тыс. ей принадлежит 1140. Партия «Либеральные демократы» получила 104 новых места — в итоге у них 521 кресло. Консервативная партия утратила 473 места — теперь у нее всего 513 мандата.

Результаты местных выборов могут свидетельствовать о хороших шансах лейбористов на победу и на парламентских выборах менее чем через год.

Тем временем произошел забавный инцидент с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном, которому не позволили проголосовать из-за отсутствия документа с фото – нововведения, инициированного его же правительством. Джонсон в колонке в газете Daily Mail поблагодарил сотрудников избирательного участка за соблюдение закона.