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Триумф Хана и фиаско консерваторов
Мэр Лондона Садик Хан в третий раз переизбран на свой пост, а Лейбористская партия одержала внушительную победу на местных выборах в Англии, значительно обогнав консерваторов
Триумф Хана и фиаско консерваторов
Садик Хан / Фото: Reuters / Others
4 мая 2024 г.

Мэр Лондона Садик Хан переизбран на третий срок, а его партия получила большинство в региональных советах, опередив конкурентов из Консервативной партии.

Садик Хан, представляющий Лейбористскую партию, стал первым мэром британской столицы, избранным на третий срок. Он набрал 43,8% голосов, опередив кандидата от консерваторов Сьюзен Холл более чем на 10%.

Правящие консерваторы оказались лишь третьей силой после лейбористов и либерал-демократов.

По итогам выборов в местные советы Англии Лейбористская партия приобрела 185 новых мест — сейчас из порядка 2,6 тыс. ей принадлежит 1140. Партия «Либеральные демократы» получила 104 новых места — в итоге у них 521 кресло. Консервативная партия утратила 473 места — теперь у нее всего 513 мандата.

Результаты местных выборов могут свидетельствовать о хороших шансах лейбористов на победу и на парламентских выборах менее чем через год.

Тем временем произошел забавный инцидент с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном, которому не позволили проголосовать из-за отсутствия документа с фото – нововведения, инициированного его же правительством. Джонсон в колонке в газете Daily Mail поблагодарил сотрудников избирательного участка за соблюдение закона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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