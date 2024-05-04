В швейцарском городе Женева с 22 по 25 апреля прошла «Тюркская неделя» — мероприятие, посвященное продвижению культурного наследия и искусства тюркского мира.

По словам Кубанычбека Омуралиева, генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ), решение о запуске программы «Тюркской недели» было принято в прошлом году после обсуждения с послами стран блока в Женеве.

Он отметил, что поручение об организации мероприятия было дано главами государств стран ОТГ на полях саммита в столице Казахстана в ноябре прошлого года. Омуралиев выразил удовлетворение по поводу активного участия представителей различных стран и международных организаций в мероприятии.

Он подчеркнул коллективную силу и единство тюркских государств. Генсек ОТГ напомнил о духе сотрудничества, воплощенном в Нахчыванском соглашении 2009 года, которое заложило основу для формирования организации.

Омуралиев добавил, что программа «Тюркской недели» призвана способствовать большей сплоченности и взаимопониманию между государствами-членами.

Программа «Тюркской недели» была организована при участии Международной организации тюркской культуры, Фонда тюркской культуры и наследия, Международной тюркской академии и Парламентской ассамблеи тюркских государств.

На «Тюркской неделе» были представлены выставки традиционных костюмов, кухни и музыки, а также конференции, направленные на развитие диалога и сотрудничества между тюркскими организациями.

Финалом мероприятия стал концерт казахского композитора и пианиста Рахат-Би Абдысагина.