Десятки демократов в Палате представителей США в пятницу призвали президента Джо Байдена рассмотреть возможность прекращения продажи оружия Израилю, если тот не изменит способ войны против ХАМАС. Письмо, подписанное 88 конгрессменами-демократами призывает президента США занять более жесткую позицию по отношению к Израилю, несмотря на союзнические отношения между странами.

Законодатели выразили серьезную озабоченность по поводу ведения израильским правительством войны в Газе». Также американские законодатели подняли вопрос намеренного препятствования властями Израиля доставки гуманитарной помощи в палестинский эксклав, которое «способствовало беспрецедентной гуманитарной катастрофе».

Законодатели призвали Байдена дать понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что любое препятствие доставке помощи в Газу будет «ставить под угрозу право на получение дальнейшей помощи от США».

При этом в письме отмечается, что прекращение финансирования со стороны США не должно касаться систем противоракетной обороны, таких как «Железный купол».

«Мы по-прежнему решительно поддерживаем предоставление Израилю средств на такие жизненно важные оборонительные системы», - говорится в письме.

С самого начала войны в Газе Байден неоднократно подвергался критике за свою безоговорочную поддержку Израиля. В последние недели давление на президента США усиливается, в том числе благодаря непрекращающимся масштабным протестам в университетских кампусах. При этом до президентских выборов, на которых Джо Байден намерен переизбраться на высший государственный пост, остается всего полгода.