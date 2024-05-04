ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Байдена прижали к стенке
88 конгрессменов-демократов направили Байдену письмо с призывом занять радикально жесткую позицию по отношению к Нетаньяху
Байдена прижали к стенке
Джо Байден / Photo: AP
4 мая 2024 г.

Десятки демократов в Палате представителей США в пятницу призвали президента Джо Байдена рассмотреть возможность прекращения продажи оружия Израилю, если тот не изменит способ войны против ХАМАС. Письмо, подписанное 88 конгрессменами-демократами призывает президента США занять более жесткую позицию по отношению к Израилю, несмотря на союзнические отношения между странами.

Законодатели выразили серьезную озабоченность по поводу ведения израильским правительством войны в Газе». Также американские законодатели подняли вопрос намеренного препятствования властями Израиля доставки гуманитарной помощи в палестинский эксклав, которое «способствовало беспрецедентной гуманитарной катастрофе».

Законодатели призвали Байдена дать понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что любое препятствие доставке помощи в Газу будет «ставить под угрозу право на получение дальнейшей помощи от США».

При этом в письме отмечается, что прекращение финансирования со стороны США не должно касаться систем противоракетной обороны, таких как «Железный купол».

«Мы по-прежнему решительно поддерживаем предоставление Израилю средств на такие жизненно важные оборонительные системы», - говорится в письме.

С самого начала войны в Газе Байден неоднократно подвергался критике за свою безоговорочную поддержку Израиля. В последние недели давление на президента США усиливается, в том числе благодаря непрекращающимся масштабным протестам в университетских кампусах. При этом до президентских выборов, на которых Джо Байден намерен переизбраться на высший государственный пост, остается всего полгода.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us