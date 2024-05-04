ПОЛИТИКА
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Почему оливковое дерево стало мишенью сионистов?
Для палестинцев оливковое дерево является неотъемлемой частью культуры и средством к существованию. Связь палестинцев с оливковым деревом глубоко укоренилась в истории и передавалась из поколения в поколение. Однако в последние полвека оливковые рощи в Палестине сталкиваются с угрозами и нападками. С чем это связано и что такое Оливофобия? #trtнарусском #палестина #оливки #оливковоедерево #олива #израиль #газа #символ #оккупация #палестинцы #сионизм #культура #оливофобия #trtrussian
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4 мая 2024 г.
Истории
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