В разгар предвыборной кампании в Индии распространение фальшивых видеороликов с участием высокопоставленных чиновников правящей партии спровоцировало полицейские расследования и аресты членов оппозиционного Индийского национального конгресса.

Премьер-министр Нарендра Моди назвал это «заговором для создания напряженности в обществе», указав на использование поддельных голосов для имитации заявлений лидеров. Были созданы манипулятивные видео с участием министра внутренних дел Амита Шаха и другого высокопоставленного помощника премьера.

Полиция арестовала по меньшей мере девять человек, в том числе национального координатора соцсетей Конгресса Аруна Редди, за распространение фейковых видео. Аресты вызвали протесты сторонников оппозиции.

Конгресс пока не прокомментировал ситуацию. Моди обвинил их в создании подделок с целью ввести избирателей в заблуждение. Обе стороны обвиняют друг друга в политически мотивированных нарушениях в ходе продолжающихся важных выборов. Выборы в нижнюю палату парламента Индии начались 19 апреля. Голосование проходит в семь этапов и завершится 1 июня, а результаты должны объявить 4 июня.

На фоне обострения политической борьбы в условиях выборов в Индии конкурирующие партии впервые масштабно применяют инструменты искусственного интеллекта, включая генеративный ИИ, для создания персонализированных агитационных материалов и манипулятивного контента.

Правящая «Бхаратия джаната парти» использует ИИ для генерации персонифицированных обращений к избирателям с 2014 года. В 2020 году дипфейки впервые были применены в политических целях. В нынешней кампании манипуляция информацией и производство фейков с помощью ИИ вышли на новый уровень.

Ранее и правящая партия, и оппозиция распространяли поддельные изображения своих лидеров, выставлявшие их в героическом свете. До этого сторонники Нарендры Моди распространяли многочисленные изображения премьер-министра в образе народного героя. Подобными уловками пользовалась и оппозиция: сторонники лидера Индийского национального конгресса Рахула Ганди распространяли в Instagram и Facebook изображения политика, якобы позирующего с детьми и фермерами.

Также ранее в разгар кампании появился дипфейк-ролик с болливудской звездой Аамиром Ханом, который якобы призывал голосовать за оппозицию. Актер опроверг подлинность видео.

По данным специалистов индустрии дипфейков, сотни политиков обращаются к ним за созданием манипулятивного контента накануне выборов. Широкое применение искусственного интеллекта для производства пропаганды и фейков значительно обостряет политическую борьбу. Эксперты опасаются, что подобные материалы, сгенерированные с помощью новых технологий, будут активно использоваться для распространения ложной информации и обмана избирателей.