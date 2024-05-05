ТУРЦИЯ
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Симпозиум турок-ахыска в Стамбуле
В Стамбульском университете «Медениет» проходит международный симпозиум, посвященный обсуждению актуальных проблем турок-ахыска – народа, изгнанного советскими властями из Грузии в 1944 году в Среднюю Азию и ныне рассеянного по многим странам
Симпозиум турок-ахыска в Стамбуле
Международный симпозиум студентов-ахыска в университете «Медениет» / Others
5 мая 2024 г.

В Стамбуле в кампусе университета «Медениет» пройдет двухдневный Международный симпозиум студентов-ахыска, организованный вузом совместно с Ассоциацией педагогов-волонтеров ахыска. Мероприятие собирает молодежь из числа турок-ахыска – народности, депортированной из Грузии в 1944 году в Узбекистан, Казахстан и Киргизию, а ныне рассеянной по многим странам мира.

В течение двух дней (4-5 мая) участники симпозиума будут обсуждать актуальные проблемы турок-ахыска в сферах права, литературы, образования, истории, религии, культуры и организации жизни диаспоры. Заявленные цели - повысить осведомленность о положении турок-ахыска, оценить их проблемы с точки зрения молодежи, содействовать интеграции молодежи, проживающей в разных странах, и укрепить ее связи с Турцией.

Кроме презентаций и дискуссий, в программе значатся культурные мероприятия, церемонии награждения, молодежные форумы и семинары. Стоит отметить, что численность турок-ахыска в мире превышает 500 тыс. человек.

Депортация турок-ахыска в Центральную Азию была осуществлена по приказу Иосифа Сталина от 14 ноября 1944 года. Большинство из 90-117 тыс. турок-ахыска, отправленных во внутренние районы Советского Союза, погибли в пути от голода и болезней.

Стоит также отметить, что Турция под предводительством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предоставила тысячам турок-ахыска гражданство и жилье в Эрзинджане, Элязыге и других провинциях.

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