ПОЛИТИКА
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Тысячи людей требовали в Иерусалиме отставки Биньямина Нетаньяху и его правительства
Родные израильских заложников и тысячи других израильтян требовали в Иерусалиме отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительства, а также достичь соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. В руках у протестующих были плакаты «211 дней в аду, верните их домой немедленно!», «Биби в Гаагу, справедливость в Израиле», «Соглашения спасают жизни» и другие. #Иерусалим #Нетаньяху #демонстранты #протест #Гаага #заложники #премьер #отставка #соглашение #Палестина #Газа #Израиль
Тысячи людей требовали в Иерусалиме отставки Биньямина Нетаньяху и его правительства / Others
5 мая 2024 г.
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