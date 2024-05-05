Тысячи людей требовали в Иерусалиме отставки Биньямина Нетаньяху и его правительства

Родные израильских заложников и тысячи других израильтян требовали в Иерусалиме отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительства, а также достичь соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. В руках у протестующих были плакаты «211 дней в аду, верните их домой немедленно!», «Биби в Гаагу, справедливость в Израиле», «Соглашения спасают жизни» и другие. #Иерусалим #Нетаньяху #демонстранты #протест #Гаага #заложники #премьер #отставка #соглашение #Палестина #Газа #Израиль