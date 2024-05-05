Министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил недоумение по поводу заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину. По его словам, эти высказывания только «нагнетают напряженность». Об этом Крозетто заявил в интервью Corriere della Sera.

Министр предположил, что Франция стремится привлечь внимание мировой общественности к украинскому конфликту, так как глобальный интерес к нему снизился в свете последних событий на Ближнем Востоке и атак Ирана на Израиль.

Он подчеркнул неизменность позиции Италии: «Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт».

Крозетто выразил уверенность, что вовлечение западных войск привело бы к масштабному конфликту, что навредило бы, прежде всего, самим украинцам и нанесло бы ущерб Италии. «Короче говоря, условий для нашего прямого вмешательства не существует», — резюмировал министр.

В феврале президент Франции Макрон впервые предложил возможность отправки западных военных в Украину, позднее в мае он уточнил, что это возможно только при двух условиях: если произойдет прорыв на фронте или последует официальный запрос от Киева. Французский лидер подчеркнул, что такой ход событий важен для безопасности и авторитета Европейского Союза.

Кремль жестко раскритиковал заявления президента Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слова «очень опасными». Ранее Кремль также предупреждал, что появление сил НАТО в Украине приведет к неизбежному конфликту с Россией. А президент РФ Владимир Путин связал риторику Макрона с конфликтами интересов России и Франции в Африке.

Некоторые страны НАТО выразили готовность рассмотреть идею французского президента. В частности, Литва, Латвия, Эстония, Польша и Канада поддержали идею Макрона. Однако большинство стран альянса выступили против позиции французского лидера.