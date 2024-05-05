Группа частных иностранных держателей украинских облигаций, в том числе такие крупные компании, как BlackRock и Pimco, намерена в 2025 году потребовать от Украины возобновления выплат процентов по государственному долгу, которые были приостановлены в связи с российским вторжением.

По информации The Wall Street Journal, кредиторы, владеющие пятой частью украинских еврооблигаций на сумму 20 млрд долларов, образовали комитет и наняли юристов для ведения переговоров. Они предлагают Киеву, который получил помощь свыше 60 млрд долларов от США, возобновить процентные выплаты в обмен на списание значительной части долга.

Группа кредиторов планирует получить до 500 млн долларов годовых в виде процентных платежей и выразила надежду на «конструктивное взаимодействие» для решения вопросов суверенного долга Украины.

Предстоящие переговоры с держателями облигаций запланированы на май текущего года, при этом украинское руководство ищет поддержку у США и других союзников. Однако согласие западных стран на возобновление выплат не гарантировано, так как существует опасение, что средства американских налогоплательщиков могут оказаться в руках частных кредиторов.

США и союзники уже согласились на долговые каникулы для Украины по собственным кредитам на сумму около четырех млрд долларов до 2027 года, но выразили беспокойство относительно возможных выплат держателям облигаций до этого срока.

Если Украина не договорится с иностранными держателями облигаций, она рискует объявить дефолт в августе, когда закончится срок долговых каникул. Дефолт может ухудшить репутацию страны на международном инвестиционном рынке и затруднить получение новых кредитов. В 2022 году, после российского вторжения в Украину, кредиторы согласились на двухлетние долговые каникулы, ожидая завершения конфликта к 2024 году.

Теперь, несмотря на продолжение войны, ситуация в Украине стабилизируется: страна получила значительную помощь от Запада, увеличила валютные резервы и рассматривает отмену контроля за капиталом. Некоторые держатели облигаций предлагали использовать замороженные российские активы для погашения украинского госдолга, однако эта идея пока не нашла поддержки у МВФ и стран «Большой семерки».