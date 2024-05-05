Израильская полиция арестовала охранника греческого генконсула

В Иерусалиме израильская полиция ворвалась в храм Гроба и арестовала охранника греческого генерального консула. Задержание произошло прямо во время церемонии «схождения Благодатного огня». Очевидцы сообщили, что причиной задержания мог стать конфликт бодигарда с местными полицейскими по дороге в храм. #Иерусалим #полиция #задержание #арест #охрана #консул #греческийконсул #консулГреции