ПОЛИТИКА
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Израильская полиция арестовала охранника греческого генконсула
В Иерусалиме израильская полиция ворвалась в храм Гроба и арестовала охранника греческого генерального консула. Задержание произошло прямо во время церемонии «схождения Благодатного огня». Очевидцы сообщили, что причиной задержания мог стать конфликт бодигарда с местными полицейскими по дороге в храм. #Иерусалим #полиция #задержание #арест #охрана #консул #греческийконсул #консулГреции
Израильская полиция арестовала охранника греческого генконсула / Others
5 мая 2024 г.
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