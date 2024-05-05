На этой неделе Израиль представил Белому дому план эвакуации мирных жителей из Рафаха в секторе Газа, который должен предшествовать началу боевых действий. Однако США считают военную операцию в этом регионе слишком опасной для палестинцев.

«Американские официальные лица <...> заявили, что план, подробно изложенный израильтянами, не изменил точку зрения администрации США, что проведение операции в Рафахе угрожало бы слишком значительному числу невинных палестинцев», — сообщает агентство Associated Press.

В минувшую пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что пока не получен «всеобъемлющий» план эвакуации, но переговоры между США и Израилем продолжаются.

Рафах является последним крупным населенным пунктом в Газе, куда до сих пор не ступала нога израильской армии. В пограничном городе нашли укрытие около 1.4 млн мирных жителей, бежавших из других частей сектора Газа ввиду израильского масштабного вторжения. Израиль считает, что в Рафахе находятся «крупные подразделения ХАМАС».

Ситуация усложняется неудачными переговорами о прекращении огня, которые проходили в Каире в субботу и закончились без результатов. Директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Каир для участия в этих обсуждениях. Высокопоставленный источник в палестинском движении сообщил CBS News, что в воскресенье ожидается очередной раунд переговоров.

По информации Al-Quds, ХАМАС выразил готовность одобрить первый этап сделки по заложникам, даже если израильские войска останутся в секторе Газа. В то же время США пообещали, что Израиль в конечном итоге выведет войска после завершения последнего этапа соглашения.

Высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил AFP о неприемлемости соглашения, которое не предусматривает полного прекращения боевых действий. «Биньямин Нетаньяху лично препятствует усилиям по достижению соглашения о перемирии из-за личных интересов», — заявил представитель ХАМАС.

Тем временем Израиль, по сообщениям Asharq и Al-Quds, больше не возражает против освобождения лидера движения ФАТХ Марвана Баргути, что является одним из требований ХАМАС.

Ранее премьер Израиля неоднократно сигнализировал решимость продолжить боевые действия до «победного конца». Нетаньяху обещал вторгнуться в Рафах и «уничтожить оставшиеся батальоны ХАМАС», пообещав, что «никакое давление» его не остановит».