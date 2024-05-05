В результате мощнейшего наводнения в Бразилии погибли минимум 56 человек

Мощное наводнение в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии унесло жизни по меньшей мере 56 человек, 68 числятся пропавшими без вести, 74 пострадавших госпитализированы. Проливные дожди нанесли ущерб 281 населенному пункту. #Бразилия #РиуГрандидуСул #наводнение #ливни #дожди #пострадавшие #жертвы #ущерб #спасатели