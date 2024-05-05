Правительство Израиля единогласно проголосовало за прекращение деятельности катарского телеканала Al Jazeera на территории страны. Министр связи Шломо Карай подписал соответствующее распоряжение.

Телеканал отреагировал на эту новость на своем сайте, отметив, что в заявлении израильского правительства не уточняется, когда решение о блокировке вступит в силу.

Голосование кабинета министров последовало после того, как парламент Израиля принял закон, разрешающий временное закрытие иностранных вещательных компаний, которые считаются угрозой национальной безопасности во время смертоносной военной кампании в секторе Газа.

«Правительство, которым я руковожу, единогласно решило: телеканал Al Jazeera будет закрыт в Израиле», — объявил о решении на платформе X премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Израиль обвиняет Al Jazeera в предвзятости и сотрудничестве с ХАМАС. Телеканал — одно из немногих международных СМИ, которые остаются в Газе. Он транслирует кровавые сцены израильских авиаударов и переполненных больниц, ставших основанием для обвинений Израиля в массовых убийствах. Вместе с тем детали решения о закрытии, включая сроки и временный или постоянный характер закрытия канала, пока остаются неясными.

Это решение может усугубить длительное противостояние Израиля с Al Jazeera и усилить напряженность в отношениях с Катаром, финансирующим эту медиасеть. Закрытие канала происходит на фоне активных посреднических усилий Дохи, направленных на прекращение войны в Газе.