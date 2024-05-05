Лишь 38% российских зумеров (рождены в 2001 году и позже) и 45% миллениалов (1992-2000 гг.) отождествляют себя с православным христианством, что почти в 2 раза меньше аналогичного результата у поколений «застоя» и «оттепели» (рождены в 1967 и раньше), среди которых 74% и 78% респондентов причисляют себя к православию. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в четверг опроса ВЦИОМ, приуроченного к православной Пасхе.

Опрос показал значительный рост последователей ислама среди молодых россиян по сравнению с более старшими поколениями: зумеры в 2 раза чаще причисляют себя к исламу (8% опрошенных) по сравнению с поколением застоя (4%) и в 8 раз больше по сравнению с поколением оттепели (1% респондентов).

Также среди молодых россиян наблюдается резкий всплеск нерелигиозных людей. Если только 10% опрошенных старше 1967 причисляют себя к «неверующим», то среди поколения зумеров данный результат составляет 28%.

Лишь 42% граждан России знают, что праздник посвящен воскрешению Христа, в то время как 32% испытывали затруднения с ответом на вопрос. 5% считают, что праздник посвящен «рождению Христа», 4% россиян думают, что во время Пасхи люди «поминают усопших». По мнению 4% респондентов, праздник символизирует «вечную жизнь», а 2% россиян отмечают в этот день «приход весны».