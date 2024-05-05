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НАТО вступит в войну с РФ?
НАТО готова вмешаться в конфликт в Украине, если Россия или третьи страны перейдут установленные «красные линии», утверждают итальянские СМИ
НАТО вступит в войну с РФ?
НАТО - РФ / Фото: Reuters / Others
5 мая 2024 г.

Страны НАТО установили две «красные линии» в отношении РФ, пересечение которых может привести к вовлечению альянса в конфликт в Украине.

Как сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники, первой «красной линией» считается прямое или косвенное вмешательство третьей страны, например, возможное прямое участие Беларуси в войне. В НАТО опасаются, что российские войска смогут совершить прорыв на северо-запад Украины и создать коридор между Киевом и Белоруссией.

Второй «красной линией» является потенциальная военная провокация в отношении Польши, страны Балтиии или нападение на Молдову.

Планы возможной отправки военных НАТО в Украину все еще обсуждаются как крайняя мера на случай вовлечения третьих сторон в конфликт.

Надо сказать, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью The Economist, что Россия не должна одержать победу над Украиной. Он подчеркнул, что вопрос об отправке западных войск пока не стоит, но «если русские прорвут фронт» и последует соответствующий запрос от Киева, он может быть поднят.

«Исключить отправку войск априори было бы ошибкой», — добавил Макрон, напомнив, что первоначально страны НАТО отказывались от поставок танков и самолетов Украине, но затем передумали.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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