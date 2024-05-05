ТУРЦИЯ
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В Турции создан Институт Ахмеда Джавада
По распоряжению лидера Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели учрежден Институт Ахмеда Джавада для изучения вклада поэта в культуру тюркского мира
В Турции создан Институт Ахмеда Джавада
Девлету Бахчели была вручена «Медаль почета Ахмеда Джавада» / Фото: соцсети / Others
5 мая 2024 г.

В центральном офисе турецкой Партии националистического движения (МHP) будет создан Институт Ахмеда Джавада. Как сообщил замглавы МHP Исмаил Оздемир, решение принято по указанию лидера партии Девлета Бахчели в честь 132-й годовщины со дня рождения азербайджанского автора знаменитого стихотворения «Бушевало Черное море» и гимна Азербайджана Ахмеда Джавада.

Новый институт будет заниматься изучением многогранного творчества Джавада, его вклада в культуру, искусство и литературу тюркского мира. «Желательно, чтобы национальное самосознание и самопожертвование Ахмеда Джавада стали источником для будущих поколений в деле тюркского единства и сплоченности. Да будет благословенна его душа», — отметил Оздемир.

Возглавит институт главный советник Бахчели профессор Рухи Эрсой. Ранее семья Джавада посетила Бахчели и совместно с Международной организацией тюркской культуры (TÜRKSOY) вручила ему «Медаль почета Ахмеда Джавада» за вклад в развитие тюркского мира.

Стоит отметить, что Ахмед Джавад (1892-1937) - выдающийся азербайджанский поэт, автор слов государственного гимна Азербайджана. Его творчество высоко ценится во всем тюркском мире, особенно в Турции.

Получив образование в Гяндже, Джавад в молодости сражался в рядах османской армии на Балканах и написал ряд патриотических стихов о тюрках-османах. В 1918 году турецкий деятель Зия Гёкальп высоко оценил его сборник «Гошма».

В годы независимости Азербайджана Джавад участвовал в конкурсе на государственный гимн, но его вариант не был принят из-за большевистской оккупации. При советской власти поэт подвергался арестам и в 1937 году был расстрелян по обвинению в пантюркизме.

После распада СССР в 1993 году парламент Азербайджана утвердил в качестве государственного гимна вариант, написанный Джавадом в соавторстве с Узеиром Гаджибековым. Творчество Джавада, отстаивавшего идеи тюркского единства, высоко почитается в Турции, где теперь учрежден институт его имени.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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