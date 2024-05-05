Министерство национальной обороны Турции сообщило о задержании в Эдирне 9 человек, пытавшихся незаконно пересечь турецко-греческую границу и попасть в Грецию. Среди задержанных оказались четыре члена организации FETÖ, признанной в Турции террористической.

«Борьба с нелегальными пересечениями границы продолжается для обеспечения безопасности наших рубежей», — заявили в министерстве через свой аккаунт в социальных сетях.

Инцидент подчеркивает решимость Турции пресечь деятельность незаконных группировок и попытки их членов укрыться за рубежом.