ТУРЦИЯ
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Члены FETÖ задержаны на границе с Грецией
Турецкие пограничники задержали 9 человек, пытавшихся нелегально перейти границу с Грецией, четверо из которых оказались членами террористической организации FETÖ
Члены FETÖ задержаны на границе с Грецией
Задержаны четыре члена террористической организации FETÖ / Others
5 мая 2024 г.

Министерство национальной обороны Турции сообщило о задержании в Эдирне 9 человек, пытавшихся незаконно пересечь турецко-греческую границу и попасть в Грецию. Среди задержанных оказались четыре члена организации FETÖ, признанной в Турции террористической.

«Борьба с нелегальными пересечениями границы продолжается для обеспечения безопасности наших рубежей», — заявили в министерстве через свой аккаунт в социальных сетях.

Инцидент подчеркивает решимость Турции пресечь деятельность незаконных группировок и попытки их членов укрыться за рубежом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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