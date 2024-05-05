5 мая 2024 г.
Министерство национальной обороны Турции сообщило о задержании в Эдирне 9 человек, пытавшихся незаконно пересечь турецко-греческую границу и попасть в Грецию. Среди задержанных оказались четыре члена организации FETÖ, признанной в Турции террористической.
«Борьба с нелегальными пересечениями границы продолжается для обеспечения безопасности наших рубежей», — заявили в министерстве через свой аккаунт в социальных сетях.
Инцидент подчеркивает решимость Турции пресечь деятельность незаконных группировок и попытки их членов укрыться за рубежом.