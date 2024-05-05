Группа волонтеров организовала временную школу для детей Газы

Группа волонтеров открыла временную начальную школу для 450 детей из лагеря в Хан-Юнусе. По данным министерства образования Газы, в эксклаве разрушено или повреждено 87,7% всех образовательных учреждений, без возможности посещать школу остались 625 тыс. учеников. #Палестина #Газа #ХанЮнус #школа #Изариль #образование #лагерь #волонтеры