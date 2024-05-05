Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении Варшавы поддерживать крепкие отношения с Соединенными Штатами, независимо от исхода президентских выборов 2024 года. Об этом глава польской дипломатии заявил на брифинге для СМИ в ходе визита в Вашингтон, передает РАР.

«Мы хотим наилучших отношений с Америкой, независимо от того, кто здесь у власти, и не будем делать ошибок предшественников, которые ставили все на одну карту», — заявил Сикорский после встречи с экс-советником вице-президента США Майка Пенса по вопросам национальной безопасности генералом Китом Келлоггом, считающимся одним из ключевых внешнеполитических советников Дональда Трампа.

Министр также поделился впечатлениями от беседы с Келлоггом: «Это человек, который понимает ситуацию в нашем регионе, понимает ставки этой войны и понимает, что Польша делает больше, чем другие союзники. Мне кажется, что в лице генерала Келлога Польша имеет друга».

На прошлой неделе Сикорский также выразил уверенность, что в случае возможной победы Дональда Трампа на выборах экс-президент не оставит Украину без поддержки и не будет играть на руку Кремлю.

Ранее Сикорский также поддержал подход «стратегической неопределенности» президента Франции Эммануэля Макрона, подчеркнув необходимость держать главу РФ Владимира Путина в неопределенности относительно возможных шагов Запада.