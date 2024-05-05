Израиль закрыл в воскресенье пограничный переход Керем Абу Салим (Керем Шалом) — главный пункт пересечения для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Это произошло после того, как бойцы палестинского движения ХАМАС обстреляли район перехода из района Рафах на юге эксклава.

Согласно сообщению израильской армии, из Рафаха было выпущено 10 ракетных снарядов в направлении КПП Керем Абу Салим. В результате обстрела пострадали израильские военнослужащие, переход был закрыт для грузовиков с гуманитарными грузами.

Вооруженное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за атаку, заявив, что «выпустило ракеты по израильской военной базе у перехода». При этом группировка не подтвердила место запуска ракет, а близкие к движению СМИ со ссылкой на источник в ХАМАС утверждают, что коммерческий переход не был целью.

По данным израильского государственного телевидения KAN, 10 человек получили ранения в результате ракетного обстрела израильских военных. Вскоре после обстрела израильские ВВС нанесли ответный удар по дому в Рафахе, в результате чего, по данным палестинских медиков, трое человек погибли, несколько получили ранения.

Армия Израиля заявила, что «атаковала пусковую установку ХАМАС, с которой были выпущены снаряды, а также близлежащую военную структуру».

Министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил, что ХАМАС «не относится серьезно к сделке о прекращении огня», и пригрозил «мощной операцией в ближайшем будущем в Рафахе и других местах по всей Газе».

Столкновение ХАМАС с Израилем и последовавшее закрытие главного пункта доставки гуманитарной помощи в сектор Газа происходят на фоне безуспешных переговоров о прекращении огня в Каире и воинственных заявлений Израиля начать масштабную военную операцию в Рафахе для «уничтожения оставшихся батальонов ХАМАС».

Как сообщало агентство Associated Press, Израиль уже представил США план эвакуации мирных жителей из Рафаха перед началом боевых действий, что демонстрирует решимость Тель-Авива пойти на силовое решение конфликта в этом районе Газы, где нашли укрытие 1,4 млн палестинцев.

Однако США выступили против планов Израиля вторгнуться в Рафах, последний уцелевший крупный населенный пункт в секторе Газа, куда еще не ступала нога израильских солдат. Американские официальные лица обеспокоены тем, что такая операция приведет к большому числу жертв среди палестинского гражданского населения.