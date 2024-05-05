Россия значительно увеличила количество военнослужащих у Часова Яра, сосредоточив у города группировку войск численностью до 25 000 человек. Об этом сообщил представитель группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

По его словам, «враг не поменял цель — выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей». Стратегическая значимость Часова Яра обусловлена его расположением, которое в случае захвата со стороны РФ позволит угрожать городам Константиновка, Дружковка и Краматорск.

Последние сообщения из Украины указывают на то, что российские войска интенсивно готовятся к штурму Часова Яра. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что по задачам высшего руководства России, Часов Яр должен быть захвачен до 9 мая. В ответ на это представители ВСУ выразили убежденность, что в указанный срок город взят не будет. Однако Вадим Скибицкий из Главного управления разведки Минобороны предупредил, что «рано или поздно это все равно может случиться».

Вместе с тем Минобороны РФ 5 мая отчиталось о захвате Очеретино. Киев сообщение российской стороны не комментировал. Согласно заявлению Минобороны России, подразделения группировки войск «Центр» полностью захватили населенный пункт Очеретино. Контроль над городом грозит логистике украинских войск, поскольку через Очеретино проходят важные транспортные маршруты к западу и югу от Бахмута.

Военные аналитики отмечают усталость украинской армии и многократно превышающие ресурсы российской стороны, что может сказаться на дальнейшем развитии обстановки на фронте.