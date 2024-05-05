Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с призывом создать независимое палестинское государство в границах 1967 года для урегулирования конфликта Палестины с Израилем.

«Если мы не извлечем урок из этой трагедии в Газе и не пойдем на решение о двух государствах, это не будет последней войной. Нас ждут другие войны и слезы», — сообщил глава турецкой дипломатии в интервью Al Arabiya.

Фидан подчеркнул принципиальную готовность палестинцев принять границы 1967 года. «Не только ХАМАС, но и все палестинцы согласны с созданием Палестинского государства на основе границ 1967 года», — заметил глава МИД Турции.

По словам турецкого министра, теперь нужно призвать Израиль принять границы 1967 года.

Министр также привлек внимание к серьезности напряженности между Ираном и Израилем. «Эта напряженность также может стать предвестником более крупной войны. Хотя ситуация сейчас спокойная, эта вероятность [войны] всегда присутствует», — добавил он.

В то же время министр заявил о бескомпромиссном подходе Анкары к борьбе с терроризмом. «У нас нет никаких уступок в этом вопросе», — подчеркнул министр. Он отметил, что Турция наносит удары только по позициям PKK, не затрагивая гражданскую инфраструктуру.