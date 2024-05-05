Президент Эмманюэль Макрон отреагировал на жесткую критику Кремля в адрес его заявлений о потенциальной отправке войск в Украину. Он назвал «нервную реакцию» России свидетельством того, что его стратегия «стратегической неопределенности» работает.

«Стратегическая неопределенность означает не давать слишком много деталей», — пояснил Макрон в интервью La Tribune. Примером этого поведения стали его слова о том, что Франция не исключает отправку войск на Украину.

По словам президента, Россия «перестала ограничивать свои действия» правовыми нормами, ведет агрессивную войну и угрожает ядерным оружием. «Ограничивать себя красными линиями было бы проявлением слабости.

Напротив, мы должны убрать всю определенность, именно это создает способность к сдерживанию», — заявил он.

Макрон подчеркнул, что в Украине решается «не только вопрос Украины, но и безопасности всей Европы». «Если Россия победит, в следующую секунду не будет безопасности в Румынии, Польше, Литве, нашей стране».

«Лихорадочная реакция России свидетельствует, что мы правы, не закрывая никаких дверей. Иначе это будет означать согласие с отказом от международного порядка», — резюмировал Макрон.

Напомним, в феврале Макрон впервые предложил возможность отправки западных войск в Украину. Позднее в мае он уточнил, что это возможно только при двух условиях: если произойдет прорыв на фронте или последует официальный запрос от Киева. Французский лидер подчеркнул, что такой ход событий необходим для безопасности и авторитета Европейского Союза.

Кремль резко раскритиковал заявления президента Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова французского политика «очень опасными». Также Кремль предупреждал, что появление сил НАТО в Украине приведет к неизбежному конфликту с Россией

Некоторые страны НАТО выразили готовность рассмотреть идею французского президента. В частности, Литва, Латвия, Эстония, Польша и Канада поддержали идею Макрона. Однако большинству стран альянса инициатива французского президента оказалась не по душе.