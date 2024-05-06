В ночь на 6 мая российские военные осуществили удар по Украине с использованием беспилотников типа «Шахед». По данным Воздушных сил Украины, дроны пролетели через Сумскую область. В результате атаки в городе Сумы произошли сбои в электро- и водоснабжении, а также в части районов Харькова отсутствует свет.

Воздушные силы Украины сообщили, что из 13 запущенных «Шахедов» по Сумской области 12 были успешно сбиты. В ответ на массированную атаку дронов в Сумах начали переводить объекты критической инфраструктуры на резервное питание. Об этом заявил начальник городской военной администрации Алексей Дрозденко.

«Водоснабжение и больницы будут обеспечены резервным питанием в полном объеме. В городе разворачиваются «пункты несокрушимости», — добавил Дрозденко.

Проблемы с электроэнергией наблюдаются не только в Сумах, но и в Лебедине, Белополье и Ахтырке, сообщает «Суспільне». В областном центре также частично отсутствует водоснабжение.

В воскресенье, 5 мая, российские войска снова обстреляли Харьков. По данным украинских властей, ранения получили 15 человек. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что была атакована центральная часть города, в результате чего повреждены 20 многоквартирных домов.

Синегубов уточнил, что российские военные сбросили на город корректируемую авиабомбу. По информации Генеральной прокуратуры Украины, был использован УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас).