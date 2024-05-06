В Бразилии рекордные наводнения на юге страны. Число погибших в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул на границе с Аргентиной возросло до 75 человек.

Более сотни все еще числятся пропавшими без вести. Более 80 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за рекордного подъема уровня воды в реках штата.

На прошлой неделе циклон затронул почти две трети из 497 городов штата. Это привело к оползням, разрушению дорог и обрушению мостов, а также к перебоям в подаче электроэнергии и воды.

По данным агентства гражданской обороны Бразилии, из-за наводнения более 1 млн человек не имеют доступа к питьевой воде.

2 мая частично обрушилась плотина на гидроэлектростанции между городами Бенту-Гонсалвис и Котипоран, в то время как целые города в долине реки Такуари, такие как Лажеаду и Эстрелла, были полностью затоплены водой.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Риу-Гранди-ду-Сул 5 мая вместе с большинством членов своего кабинета, чтобы обсудить с местными властями спасательные работы и восстановление.

Спасатели продолжают работать в условиях ограниченного времени, чтобы спасти людей от бушующих наводнений и оползней. Используя полноприводные автомобили, а иногда и водные мотоциклы, спасатели пробираются через воду глубиной по пояс в поисках тех, кто оказался в ловушке из-за подъема воды.

На прошлой неделе Лула назвал наводнения одними из самых сильных за всю историю Бразилии. «Никогда прежде в истории Бразилии не выпадало столько дождя в одном месте», — отметил президент.

По данным Бразильской геологической службы, наводнение в штате превзошло масштабы наводнения 1941 года. В некоторых городах уровень воды был самым высоким с момента начала ведения учета почти 150 лет назад, добавили в агентстве.

В Порту-Алегри, столице Риу-Гранди-ду-Сул, река Гуаиба вышла из берегов, затопив улицы. На аэрофотоснимках видны жилые районы Порту-Алегри, которые были затоплены настолько, что были едва видны крыши некоторых домов.

По всему городу люди остаются на крышах в надежде на спасение, другие жители на каноэ или небольших лодках пытаются перемещаться по улицам, которые превратились в реки. Международный аэропорт Порту-Алегри 3 мая приостановил все рейсы на неопределенный срок.

Штат Риу-Гранди-ду-Сул расположен на географическом стыке тропической и полярной атмосфер, что приводит к погодным условиям, включающим периоды интенсивных дождей и засухи. Местные ученые говорят, что эта закономерность усиливается в результате глобального потепления.

В сентябре Риу-Гранди-ду-Сул пострадал от внетропического циклона, который привел к наводнению. Погибли более 50 человек. Циклон пришел после более чем двухлетней постоянной засухи, во время которой в регионе были лишь скудные дожди.