Высокопоставленные израильские чиновники усилили давление на ХАМАС, выдвинув ультиматум. Тель-Авив откажется от любой сделки и грозит новым натиском «в самом ближайшем будущем», если ХАМАС не примет израильские условия прекращения огня.

В телевизионном обращении 5 мая Биньямин Нетаньяху еще раз отклонил требования ХАМАС об окончательном прекращении войны в секторе Газа. Премьер заявил, что любое постоянное прекращение огня позволит группировке остаться у власти и якобы представлять постоянную угрозу для Израиля.

Нетаньяху также отметил, что его правительство «круглосуточно работает над соглашением, которое вернет заложников». Несколькими часами позже министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС, похоже, не относится серьезно к достижению соглашения о прекращении огня. Если соглашение не будет достигнуто, добавил он, это приведет к тому, что Израиль начнет наступление на Рафах «в самом ближайшем будущем».

В последнем уцелевшем городе Газы укрываются более 1,4 млн человек, бежавших от израильского вторжения.

Заявления Нетаньяху и Галанта могут разрушить недавние надежды на то, что ХАМАС и Израиль близки к соглашению о 40-дневной паузе в военных действиях и освобождении десятков заложников. Делегация ХАМАС 4 мая прибыла в Каир на переговоры с посредниками в лице Египта и Катара. 5 мая делегаты движения объявили, что покидают Каир для консультаций с руководством. Израиль еще не отправлял делегацию в Каир.

Исмаил Хания, политический лидер ХАМАС, заявил в воскресенье, что движение стремится достичь всеобъемлющего прекращения огня, которое положит конец израильской «агрессии», гарантирует вывод израильских военных из сектора Газа. Хания обвинил Нетаньяху в «саботаже усилий, предпринимаемых через посредников».