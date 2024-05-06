Рано утром украинские дроны атаковали Борисовский район Белгородской области РФ. В результате удара беспилотников по двум автобусам погибли семь человек, 35 получили ранения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что атака произошла недалеко от села Березовка. Он опубликовал фотографию автобуса с выбитыми окнами.

По его словам, в автобусе ехали рабочие местного свинокомплекса «Агро-Белогорье». «В данный момент известно о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. 15 работников получили ранения различной степени тяжести», — сообщили в компании.

Гладков уточнил, что среди раненых один мужчина находится в тяжелом состоянии, двое детей получили легкие ранения.

За последний год Белгородская область, граничащая с Украиной, неоднократно подвергалась атакам со стороны украинской артиллерии, беспилотников и групп диверсантов. На фоне возросшего количества атак президент РФ Владимир Путин в марте заявил, что Россия может захватить Харьковскую область, чтобы сделать из нее буферную зону.

Киев отрицает, что целится в гражданских лиц на территории РФ. Власти Украины утверждают, что имеют право наносить удары по России, подчеркивая, что целями становятся военные объекты.

ВС РФ 5 мая атаковали Харьковскую и Днепропетровскую области Украины, а также Одессу. В результате погибли по меньшей мере три мирных жителя, десятки получили ранения.

Олег Синегубов, губернатор Харьковской области, сообщил, что в результате российского обстрела на улице возле своего дома в селе Слобожанское погиб 49-летний мужчина. По его словам, в результате ночного обстрела в Харькове погибла 82-летняя женщина и двое мужчин получили ранения.

В ночь на 5 мая Россия запустила 13 беспилотников «Шахед» в направлении Харьковской и Днепропетровской областей. По словам командующего украинских ВВС, все они были сбиты средствами ПВО. Однако в результате падения обломков четыре человека получили ранения и возник пожар.