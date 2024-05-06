Израильские военные 6 мая приказали эвакуировать восточные районы Рафаха — Аль-Шаука, Ас-Салам, Аль-Джнейна, Тиба Зараа и Аль-Байук. Военные утверждают, что это «операция ограниченного масштаба для временной эвакуации», однако в ООН опасаются, что речь идет о полномасштабной подготовке к вторжению.

Ранее аналогичные требования к эвакуации израильские военные использовали при штурме севера Газы. Нынешняя эвакуация затронет около 100 тыс. человек, передает CNN со ссылкой на свои подсчеты.

«В целях вашей безопасности армия настоятельно призывает вас немедленно эвакуироваться в расширенную гуманитарную зону на контрольно-пропускных пунктах», — заявил представитель израильских военных Авичай Адри. Днем ранее министр обороны Израиля Йоав Галант приказал израильским войскам в Газе ожидать «интенсивных действий» в городе «в ближайшем будущем».

При этом Израиль не дает никаких гарантий безопасного отхода из города. Так называемая гуманитарная зона Аль-Маваси, куда израильские военные призывают эвакуироваться, также подвергается ежедневным бомбардировкам Израиля.

Предыдущие приказы Израиля об эвакуации из некоторых районов Газы перед военными операциями подвергались критике со стороны ООН и гуманитарных групп, которые неоднократно заявляли, что в Газе нет безопасного места, куда люди могли бы бежать. Вторжение в Рафах «означало бы еще больше страданий и смертей» для перемещенных палестинцев, — заявил представитель гуманитарного агентства ООН.

5 мая Израиль закрыл пограничный переход Керем Абу Салим (Керем-Шалом) для гуманитарных грузовиков, утверждая, что ХАМАС выпустил по нему ракеты. Военное крыло ХАМАС взяло ответственность за удар, в результате которого погибли три израильских солдата. Неясно, был ли призыв к эвакуации ответом на нападение на КПП, который играет центральную роль в доставке помощи в Газу. CNN сообщает, что жители и перемещенные лица в восточной части Рафаха напуганы и находятся в панике на фоне израильского приказа об эвакуации. Многим из них просто некуда больше идти, отмечает канал.