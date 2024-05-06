6 мая 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Полиция Израиля провела обыски в офисе телеканала Al Jazeera
Полиция Израиля провела обыски в офисе Al Jazeera в Аль-Кудсе (Иерусалиме) и конфисковала оборудование телеканала.Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о решении правительства страны закрыть вещание Al Jazeera на израильской территории. #trtнарусском #израиль #AlJazeera #сми #палестина #алькудс #газа #иерусалим #телеканал #закрытие #обыск #нетаньяху #trtrussian
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