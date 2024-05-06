Среди спонсоров, поддерживающих протесты в американских университетах, включая кампус Колумбийского университета, есть влиятельные семьи, связанные с Демократической партией США: Рокфеллеры, Гейтсы и Прицкеры.

К слову, организации Jewish Voice for Peace и IfNotNow, которые участвовали в протестах, финансируются фондом Tides, получающим средства от Билла и Мелинды Гейтс.

Согласно налоговым декларациям, за последние пять лет фонд направил Jewish Voice for Peace почти $500 тысяч. В 2022 году Дэвид Рокфеллер-младший, один из попечителей Фонда Рокфеллера, перевел в фонд Tides около $300 тысяч.

Наследники основателя корпорации Hyatt Hotels Corporation Сьюзан и Ник Прицкер, оказывают поддержку другим организациям, защищающим права палестинцев. Эта одна из богатейших семей мира пожертвовала $6,6 тыс. в предвыборный фонд Байдена и более $300 тыс. на его избрание в 2020 году.

Демонстрации несогласия с войной Израиля в Газе в последние недели охватили десятки учебных заведений США.

Протестующие выдвигали три требования к Колумбийскому университету: отказаться от акций компаний, поддерживающих правительство Израиля, повысить прозрачность университетских финансов и амнистировать студентов и преподавателей, подвергшихся дисциплинарным взысканиям за протесты.

Полиция США 2 мая арестовала более 200 пропалестинских демонстрантов в студенческом городке Калифорнийского университета и еще 90 в Дартмутском колледже в Нью-Гэмпшире. В результате общее число задержанных за солидарность с Палестиной превысило 2000 человек, подсчитало агентство AP.

Еще несколько десятков человек были арестованы в Университете Нью-Гэмпшира и в Университете Буффало. В Орегоне полиция 2 мая вошла в библиотеку школы, которую последние четыре дня удерживали демонстранты.

Растущие протесты показывают, что израильское вторжение в эксклав стало главной темой в политической повестке США. Студенческие протесты охватили США, а также Канаду и Францию.