Власти Швейцарии пригласили папу римского на мирный саммит по Украине, который запланирован на середину июня. Ожидается, что мероприятие пройдет на курорте Бюргеншток возле Люцерна. МИД Швейцарии ранее сообщил, что пригласил на конференцию свыше 160 политиков из различных государств, включая Китай, Индию и Бразилию.

Президент Швейцарии Виола Амхерд отметила, что «пригласила [к участию в саммите] Святой Престол. Ватикан очень позитивно относится к мирной конференции».

На вопрос, получила ли Швейцария официальные ответы от других стран об их участии в конференции — в частности от Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, президент отметила: «Мы только на этой неделе разослали приглашения. Я уверена, что будет хорошая явка».

МИД Швейцарии ранее допустил, что в будущем на вторую сессию мероприятия могут пригласить представителей России, поскольку «мирный процесс невозможен без участия РФ».

Однако глава российского МИДа Сергей Лавров холодно отреагировал на заявление Берна и обвинил Швейцарию во лжи. «Когда наши швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, то они говорят неправду. Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают «формулу мира» [президента Украины] Зеленского», — подчеркнул дипломат.

При этом, по его оценке, встреча в Швейцарии будет «пародией на переговоры».

Президент Амхерд в свою очередь заявила, что ее страна «должна сделать все возможное для поддержки Украины, поскольку, как нейтральное государство, Швейцария имеет большой опыт в области миротворчества». Политик уточнила, что на конференции будут обсуждаться четыре темы: гуманитарные вопросы, ядерная безопасность, свобода судоходства и продовольственная безопасность.

Международная конференция высокого уровня, направленная на достижение мира в Украине, пройдет 15–16 июня. Правительство Швейцарии заявило, что оно всегда проявляло открытость к приглашению России, но отметило, что Москва неоднократно подчеркивала отсутствие интереса к участию в первом саммите.