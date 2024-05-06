У российской журналистки Кеворковой прошли обыски по делу об оправдании терроризма

Газета Известия и РЕН ТВ опубликовали кадры обыска по делу об оправдании терроризма в квартире журналистки Надежды Кеворковой. Сообщается, что ее доставили в Следственный комитет. Журналистка пишет материалы на тему палестино-израильского конфликта. Недавно Кеворкова приняла ислам. Надежда Кеворкова автор книг «Палестина. Сопротивление», «Палестина: если мне надо будет умереть» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». В 2010 году ее номинировали на премию International Women of Courage. #trtнарусском #кеворкова #арест #журналистка #обыск #палестина #израиль #газа #терроризм #надеждакеворкова #россия