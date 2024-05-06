Генштаб России начал подготовку учений с ракетными подразделениями Южного военного округа, с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. По данным Минобороны РФ, учения направлены на повышение готовности российских нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Минобороны сообщило, что в ходе учений проведут комплекс мероприятий по практической отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Согласно Минобороны РФ, данные учения проводятся по поручению президента РФ Владимира Путина, как ответ на «угрозы и провокационные заявления, прозвучавшие со стороны отдельных западных официальных лиц».

В заявлении Минобороны России не уточняется, какие именно лица или заявления стали причиной для проведения учений. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал учения с недавними заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, а также некоторых американских политиков. Песков подчеркнул, что в связи с этими заявлениями наблюдается «беспрецедентный виток напряженности».

Песков отметил, что напряженность возросла, в частности, после заявлений Макрона о возможной отправке западных военнослужащих в Украину, а также после слов Кэмерона, допускающего возможность использования британского оружия для ударов по объектам в России. Оба этих заявления вызвали резкую критику в России.

Ранее лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что в случае успеха Кремля в войне против Украины Вашингтону придется вмешаться в этот конфликт, причем в военном плане.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто нашими деньгами, но и нашими военнослужащими», — сказал Джеффрис.