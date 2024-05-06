Российские военные утверждают, что группировка «Запад» захватила Котляровку и нанесла удары по украинским войскам и технике в районах Купянска (Харьковская область), Стельмаховки (Луганская область) и Новосадового (Донецкая область), отразив три контратаки в Синьковке, Крахмальном и Стельмаховке. В результате, по российским заявлениям, украинские силы потеряли до 120 военнослужащих, два танка, несколько гаубиц и самоходных артиллерийских установок.

Группировка «Центр» сообщает о контроле над Соловьево и нанесении ударов по украинским войскам в ряде населенных пунктов в оккупированной Донецкой области, включая Новгородское, Розовку, Калиново, Уманское и Прогресс. Также было отражено семь контратак в районах Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычи, в результате чего, по данным российской стороны, Украина потеряла до 370 военнослужащих и различную военную технику.

Группировка «Южная», как утверждает Министерство обороны России, заняла более выгодные позиции и нанесла удары по украинским силам в ряде районов Донецкой области, таких как Андреевка, Белогоровка, Курахово и другие. Сообщается о потерях до 275 украинских военнослужащих и нескольких единиц техники, в том числе артиллерийских систем западного производства.

Группировка «Восток» также заявила об улучшении своих позиций и нанесении ударов по украинским силам в районах Водяного, Макаровки, Пречистовки и Урожайного в оккупированной Донецкой области. Сообщается о потерях ВСУ до 160 военнослужащих и нескольких единиц техники.

Группировка «Днепр» заявила о нанесении ударов по украинским силам и технике в Запорожской и Херсонской областях. Сообщается о потерях до 40 военнослужащих и нескольких артиллерийских установок.

Российские военные также заявляют об уничтожении нескольких украинских беспилотников, реактивных снарядов и истребителя Су-27.