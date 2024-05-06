Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана создало ведомственный Комитет по искусственному интеллекту (ИИ).

Его задачей станет контроль госполитики в отношении нейросетей, создание законодательной базы для регулирования использования ИИ в республике, а также развитие отечественных разработок на основе больших языковых моделей.

Казахстан стал первой страной в Центральной Азии взявшей сферу нейросетей и ее развитие под контроль государства. Решение правительства было озвучено в день открытия в Астане крупнейшей конференции по развитию ИИ Beetech Conference 2024 под эгидой компании QazCode. В мероприятии приняли участие более 1000 делегатов, включая представителей мировых гигантов — NVIDIA и Booking, а также местных предпринимателей в сфере нейросетей и ученых.

На Beetech 2024 также было объявлено, что QazCode в сотрудничестве с NVIDIA создаст первое в Центральной Азии облако для разработки продуктов ИИ. В Астане будет создан первый специализированный центр обработки данных искусственного интеллекта.

Национальный банк республики 23 апреля сообщил, что треть участников финансового рынка страны использует искусственный интеллект для работы. При этом самый высокий уровень использования в 60% наблюдается среди банков второго уровня. Этот отчет основан на опросе, проведенном среди 94 участников финансового рынка для оценки готовности финансового рынка Казахстана использовать потенциал технологии ИИ.

Около 45% респондентов выразили намерение интегрировать ИИ в свою деятельность в этом году. Развитие ИИ в 2024 году напрямую связано с текущим уровнем использования этой технологии. По итогам 2023 года Казахстан вошел в тройку ведущих государств Центральной и Южной Азии в Глобальном инновационном индексе. Страна заняла 34-е место из 64 стран в рейтинге мировой цифровой конкурентоспособности Международного института управленческого развития (IMD).