Выступая на церемонии открытия Недели вакуфов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул роль своей страны в оказании помощи палестинскому народу в секторе Газа. «Наше генеральное управление с 7 октября протягивает руку помощи братьям в Газе, подвергшимся геноциду», — отметил он.

По словам Эрдогана, на сегодняшний день Турция стала страной, оказавшей Газе наибольшую гуманитарную помощь в объеме около 50 тас. тонн. Глава государства пообещал и дальше увеличивать эту помощь.

Эрдоган жестко раскритиковал действия Израиля, назвав его руководство «озверевшим». «Мы постоянно наращиваем давление в дипломатической и торговой сферах, чтобы вынудить озверевшее израильское руководство пойти на перемирие. Сначала мы ввели экспортные ограничения на 54 категории товаров. С прошлой недели мы полностью приостановили экспортно-импортные операции с Израилем», — сказал он.

«Мы задействуем все наши возможности, чтобы покусившиеся на жизнь 15 тыс. детей и 35 тыс. наших братьев и сестер предстали перед правосудием», - пообещал Эрдоган. Он добавил, что Турция решила «вступить в качестве стороны в дело о геноциде, возбужденное против Израиля в Международном уголовном суде».

Обращаясь к традициям турецкого народа, президент подчеркнул: «Мы — представители цивилизации любви и милосердия <...> Наши предки оставили нам поистине бесценное наследие, которым мы можем гордиться».