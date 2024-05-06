Европейские спецслужбы предупредили правительства своих стран о том, что Россия, вероятно, готовит диверсии в Европе, нацелившись на затяжной конфликт с Западом.

По информации разведок, Москва планирует взрывы, поджоги и повреждение инфраструктуры как напрямую, так и через посредников. Такое мнение озвучил Томас Хальденванг, глава Федерального ведомства по охране конституции Германии.

Его заявление прозвучало после ареста в Баварии граждан Германии и России, которых подозревают в нападениях на немецкие военные и логистические объекты.

По данным Financial Times, в конце апреля в Великобритании двоих человек обвинили в поджоге склада с гуманитарной помощью для Украины. Прокуроры подозревают, что обвиняемые связаны с Россией. В Швеции и Чехии спецслужбы расследуют инциденты на железных дорогах, к которым, предположительно, могут быть причастны лица, связанные с Россией. Министерство обороны Франции также предупредило о возможных российских диверсиях на своих военных объектах.

Высокопоставленный представитель одной из европейских стран в интервью Financial Times подчеркнул, что в службы безопасности НАТО поступают сведения о скоординированных действиях России. Представитель разведсообщества добавил, что российская активность направлена на оказание давления на Европу через дезинформацию, диверсии и хакерские атаки.

Как отмечается в публикации, из-за действий России европейские службы безопасности повышают готовность. Это связано с недавними событиями: взрывом на заводе боеприпасов BAE Systems в Уэльсе в апреле и пожаром на оружейном заводе Diehl в Берлине 3 мая. Оба предприятия производят вооружение для Украины.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия понесет последствия за кибератаку, предположительно организованную группой, связанной с российской военной разведкой.

«Российские государственные хакеры атаковали Германию в киберпространстве. Это абсолютно недопустимо и без последствий не останется», — подчеркнула Бербок.