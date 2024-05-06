ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Париж поучаствует в инаугурации Путина?
МИД Франции может отправить своего представителя на церемонию инаугурации Владимира Путина. Главный дипломат Евросоюза — категорически против
Париж поучаствует в инаугурации Путина?
Посол Франции в РФ Пьер Леви и Владимир Путин / Photo: AP
6 мая 2024 г.

Франция направит своего посла на инаугурацию президента России Владимира Путина на его пятый срок правления 7 мая. Об этом в понедельник СМИ сообщили представители французской дипломатии.

«Францию будет представлять ее посол в России», — сказал французский дипломатический источник.

В свою очередь Германия заявила, что ее представители не будут присутствовать на мероприятии.

Ранее в понедельник стало также известно, что Германия отзывает своего посла в РФ Александра Ламбсдорффа для консультаций. Об этом сообщило Министерство иностранных дел ФРГ. В ведомстве пояснили, что отзыв дипломата связан с расследованием кибератак, в которых Берлин накануне обвинил российскую военную разведку (ГРУ).

От участия своих представителей на инаугурации публично также отказались страны Балтии и Чехия.

О неучастии в церемонии Никола Пашиняна сообщил также в понедельник спикер парламента Армении Ален Симонян. При этом неясно, приедут ли на мероприятие представители Еревана другого ранга.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне выступил против того, чтобы представители ЕС присутствовали на церемонии инаугурации российского лидера. Об этом на брифинге сообщил спикер европейского дипведомства Петер Стано, уточнив, что соответствующие приглашения были отправлены в представительства стран ЕС в Москве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us