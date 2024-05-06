Франция направит своего посла на инаугурацию президента России Владимира Путина на его пятый срок правления 7 мая. Об этом в понедельник СМИ сообщили представители французской дипломатии.

«Францию будет представлять ее посол в России», — сказал французский дипломатический источник.

В свою очередь Германия заявила, что ее представители не будут присутствовать на мероприятии.

Ранее в понедельник стало также известно, что Германия отзывает своего посла в РФ Александра Ламбсдорффа для консультаций. Об этом сообщило Министерство иностранных дел ФРГ. В ведомстве пояснили, что отзыв дипломата связан с расследованием кибератак, в которых Берлин накануне обвинил российскую военную разведку (ГРУ).

От участия своих представителей на инаугурации публично также отказались страны Балтии и Чехия.

О неучастии в церемонии Никола Пашиняна сообщил также в понедельник спикер парламента Армении Ален Симонян. При этом неясно, приедут ли на мероприятие представители Еревана другого ранга.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне выступил против того, чтобы представители ЕС присутствовали на церемонии инаугурации российского лидера. Об этом на брифинге сообщил спикер европейского дипведомства Петер Стано, уточнив, что соответствующие приглашения были отправлены в представительства стран ЕС в Москве.