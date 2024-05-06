Госдума РФ приняла поправки, которые запрещают лицам, признанным в России «иностранными агентами», участвовать в выборах на всех уровнях в качестве кандидатов. Голосование прошло единогласно: за изменения проголосовали все 409 депутатов, присутствовавших в зале.

Согласно этим поправкам, лица, внесенные в реестр «иноагентов», а также связанные с экстремистскими или террористическими организациями, не смогут быть кандидатами, наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений, а также их представителями. Запрещено включать уже зарегистрированных кандидатов в реестр «иноагентов» до завершения выборов.

Поправки также предусматривают досрочное прекращение полномочий «иноагентов», которые являются сенаторами, депутатами Госдумы, региональных законодательных собраний и органов местного самоуправления, если они не будут исключены из реестра в течение 180 дней после вступления закона в силу. Сейчас в Госдуме нет депутатов, признанных «иноагентами», но они есть в Мосгордуме, Законодательном собрании Санкт-Петербурга, законодательном органе Республики Коми, а также среди муниципальных депутатов.

Поправки неожиданно были внесены на прошлой неделе ко второму чтению законопроекта, который изначально должен был ограничить участие в выборах граждан, подающих документы в ЦИК с ошибками и опечатками.

В реестре «иноагентов» сейчас числится более 400 физических лиц. Хотя многие из них живут за границей, некоторые остаются в России. Представители властей ранее неоднократно утверждали, что включение лица или организации в список «иноагентов» не нарушает их прав, а лишь обеспечивает контроль над иностранным финансированием. Но этот законопроект лишает их пассивного избирательного права.