Министерство иностранных дел РФ объявило о вызове посла Великобритании в Москве Найджела Кейси. Сообщается, что его предупредили об ответе России «на украинские удары с использованием британского оружия на российской территории».

«Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Дэвида Кэмерона (глава британского МИД — прим. ред.) как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева».

Москва может ударить по «любым военным объектам и оборудованию Великобритании» как на территории Украины, так и «за ее пределами» в случае использования британского оружия для ударов по территории РФ. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Речь идет об использовании ВСУ поставленных Киеву ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow, а также о данном накануне Лондоном разрешении использовать их для ударов по войскам РФ за пределами Украины.

«Враждебный выпад Кэмерона прямо противоречит ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России. <…> Тем самым глава Форин Офиса дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта», — сообщает российское внешнеполитическое ведомство.