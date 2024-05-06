ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Мощный удар Турции по террору
Турецкие вооруженные силы сравнивают с землей террористические цели на границе с Ираком и Сирией
Мощный удар Турции по террору
Успешные операции Вооруженных сил Турции / Others
6 мая 2024 г.

В рамках двух отдельных антитеррористических операций в Ираке и Сирии Вооруженные силы Турции нейтрализовали 23 боевика PKK/YPG, в том числе так называемых лидеров группировки, готовивших нападения против турецких военнослужащих на севере соседних стран.

Министерство национальной обороны Турции объявило в социальных сетях, что 16 террористов были нейтрализованы на севере Ирака.

«Наша решимость и воля уничтожить гнезда террора продолжаются с растущей результативностью и интенсивным давлением. Героические Вооруженные силы Турции нейтрализовали 16 боевиков PKK, в том числе так называемых лидеров, обнаруженных в районах Хакурк, Метина и Гара на севере Ирака в ходе воздушной операции. Мы решительны в уничтожении терроризма и освобождении нашей нации от этого бедствия!»

Также несколькими часами ранее Минобороны Турции отчиталось о нейтрализации боевиков, готовивших нападения в Сирии. По информации оборонного ведомства, 7 боевиков PKK/YPG, готовивших нападение в районах операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» на севере Сирии, были нейтрализованы.

Минобороны сообщило о твердой решимости высушить «болота терроризма до самых истоков».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us