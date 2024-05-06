В рамках двух отдельных антитеррористических операций в Ираке и Сирии Вооруженные силы Турции нейтрализовали 23 боевика PKK/YPG, в том числе так называемых лидеров группировки, готовивших нападения против турецких военнослужащих на севере соседних стран.

Министерство национальной обороны Турции объявило в социальных сетях, что 16 террористов были нейтрализованы на севере Ирака.

«Наша решимость и воля уничтожить гнезда террора продолжаются с растущей результативностью и интенсивным давлением. Героические Вооруженные силы Турции нейтрализовали 16 боевиков PKK, в том числе так называемых лидеров, обнаруженных в районах Хакурк, Метина и Гара на севере Ирака в ходе воздушной операции. Мы решительны в уничтожении терроризма и освобождении нашей нации от этого бедствия!»

Также несколькими часами ранее Минобороны Турции отчиталось о нейтрализации боевиков, готовивших нападения в Сирии. По информации оборонного ведомства, 7 боевиков PKK/YPG, готовивших нападение в районах операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» на севере Сирии, были нейтрализованы.

Минобороны сообщило о твердой решимости высушить «болота терроризма до самых истоков».