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Франция опровергла слухи: легионеров там нет
МИД Франции опубликовал опровержение слухов о «тайной отправке» солдат «Иностранного легиона» в Славянск
Франция опровергла слухи: легионеров там нет
МИД Франции опубликовал опровержение слухов о «тайной отправке» солдат «Иностранного легиона» в Славянск / Photo: AFP
6 мая 2024 г.

Франция не отправляла солдат «Иностранного легиона» в Украину. Об этом сообщается на официальном аккаунте французского МИД на медиаплатформе Х.

«Дезинформационные кампании о поддержке Францией Украины не утихают<…> Нет, Франция не отправляла войска в Украину», — говорится в сообщении ведомства на Х.

Министерство также прикрепило к сообщению скриншоты двух англоязычных статей, где говорится о тайной отправке солдат французского «Иностранного легиона» для участия в войне в Украине.

Одна из статей принадлежит бывшему помощнику замглавы Пентагона Стивену Брайену, которую он написал для издания Asia Times. Согласно статье, Франция направила 100 солдат в Украину, которые уже якобы размещены в Славянске. В перспективе, согласно материалу, там должно было оказаться около 1500 легионеров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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