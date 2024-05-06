Франция не отправляла солдат «Иностранного легиона» в Украину. Об этом сообщается на официальном аккаунте французского МИД на медиаплатформе Х.

«Дезинформационные кампании о поддержке Францией Украины не утихают<…> Нет, Франция не отправляла войска в Украину», — говорится в сообщении ведомства на Х.

Министерство также прикрепило к сообщению скриншоты двух англоязычных статей, где говорится о тайной отправке солдат французского «Иностранного легиона» для участия в войне в Украине.

Одна из статей принадлежит бывшему помощнику замглавы Пентагона Стивену Брайену, которую он написал для издания Asia Times. Согласно статье, Франция направила 100 солдат в Украину, которые уже якобы размещены в Славянске. В перспективе, согласно материалу, там должно было оказаться около 1500 легионеров.