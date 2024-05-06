Ливанская группировка «Хезболла» заявила о нападении беспилотника на израильский военный объект на севере Израиля в понедельник. Израильские СМИ сообщили о тяжелораненых.

«Хезболла» заявила, что начиненный взрывчаткой беспилотник атаковал военную позицию к югу от Метулы, результате чего пострадали военнослужащие, а несколько автомобилей были повреждены.

По данным израильских СМИ, в результате атаки были серьезно ранены двое израильтян.

Ливанское государственное Национальное агентство новостей сообщило, что после атаки беспилотника Израиль нанес по меньшей мере восемь авиаударов по нескольким приграничным городам на юге Ливана.

В заявлении израильских военных говорится, что их военные самолеты нанесли удары примерно по 15 зданиям в лагере «Хезболлы» в районе Аль-Лвайза на юге Ливана. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Трансграничные атаки между ливанской группировкой «Хезболла» и Израилем существенно участились в последние месяцы на фоне израильского наступления на сектор Газа.

В результате вторжения в палестинский эксклав с октября 2023 года, по данным палестинских властей, погибли более 34,5 тыс. жителей Газы.