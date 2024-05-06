МИД России предупредил о восприятии F-16 в Украине как ядерной угрозы в ответ на планы поставок этих истребителей Киеву рядом стран НАТО.

«В ближайшее время ожидается появление на украинском театре военных действий многофункциональных самолетов F-16 американского производства. Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения — неядерного и ядерного», — указали в дипведомстве.

В МИД подчеркнули: «Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию».

Москва также пообещала ответить зеркально на размещение американских ракет средней дальности. «Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что российский Генштаб начал подготовку учений с ракетными подразделениями, авиацией и ВМФ по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Как сообщили в оборонном ведомстве, эти учения проводятся по поручению президента РФ Путина в ответ на «угрозы и провокационные заявления» со стороны некоторых западных официальных лиц.

Стоит отметить, что несколько западных стран, включая Нидерланды, Данию, США участвуют в подготовке украинских летчиков для полетов на истребителях F-16. Дания заявила, что первые F-16 поступят в Украину весной 2024 года. Бельгия сообщила, что поставит Украине свои F-16, средства и ракеты ПВО «как можно раньше» до конца 2024 года.