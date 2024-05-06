В швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня пройдет мирная конференция по Украине. На мероприятие приглашены представители 160 стран, Россия в их число не вошла. Предполагается, что участники обсудят предложения и выработают единый план по достижению мира, после чего представят его Москве.

«После этого может быть коммуникация с Россией, и Россия может быть частью переговоров <...> В конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Работа над условиями переговорного процесса началась практически с первых дней войны. В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский презентовал 10 предложений, которые позже получили название «Формула мира Зеленского». Она предполагает освобождение всех пленных и депортированных (включая украинских детей), вывод российских войск и прекращение боевых действий, недопущение эскалации и фиксацию окончания войны.

В то время ситуация на фронте разворачивалась в пользу Украины: были обеспечены стабильные поставки вооружений, страна освободила десятки городов и сел в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Россия была вынуждена объявить так называемую «частичную мобилизацию», чтобы сдержать атаки.

Сегодня ситуация для Киева более напряженная. США несколько месяцев не могли согласовать стране помощь, поставки вооружений задерживаются. На этом фоне российские войска готовятся к штурму города Часов Яр.

О возможности начала переговоров с Россией и необходимости проведения конференции TRT на русском поговорил с украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о возможном диалоге с Россией — это скорее дипломатический шаг. Часть участников конференции настаивала на участии в мероприятии российской стороны. По их мнению, раз уж речь идет о мирном процессе, то так или иначе нужно будет начинать диалог с Москвой.

Украинская сторона делает подобные заявления, чтобы привлечь к участию в саммите как можно больше стран. Киев показывает, что не против переговоров с Россией, но важно, чтобы на этом саммите была принята некая согласованная позиция. То есть цель — не просто обсудить «формулу мира» президента Владимира Зеленского, но добиться ее поддержки.

— Есть страны, которые ее не поддерживают?

— Большинство поддерживают, но некоторые страны — лишь частично. Москва особенно отрицает условия, которые касаются завершения войны в Украине, поскольку там идет речь о полной деоккупации всех захваченных территорий и наказании за военные преступления.

По моему мнению, на саммите могут быть согласованы предварительные предложения для начала переговоров. Например, речь может идти об условиях глобальной безопасности: ядерной, продовольственной, энергетической.

Важно, чтобы это была уже не только позиция Украины, а всех участников саммита. После этого можно найти алгоритм дальнейших переговоров: как они могут состояться, какая может быть повестка обсуждений. Все это может быть предложено после саммита в Швейцарии и России.

— Согласится ли на обсуждение этих моментов Кремль, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте?

— Скорее всего, на мой взгляд, первым ответом от России будет отказ. Москва, возможно, вместе с Китаем будет продвигать какой-то свой собственный формат. Они будут настаивать на переговорах отдельно и на своих условиях.

Очевидно и то, что военная ситуация сейчас для Украины складывается неблагоприятно. Но по мере того, как будет поступать американская военная помощь, ситуация выровняется и стабилизируется.

Когда это произойдет, то появится и шанс для переговоров. Я думаю, что это случится не раньше конца этого года, а может быть, только в будущем году. Здесь также многое будет зависеть от результатов президентских выборов в США.

Так что не стоит ожидать мирных переговоров сразу после саммита в Швейцарии. Россия будет настаивать на своих условиях и принуждать Украину к миру военным способом. Среди условий: отказ от членства в НАТО, а также демилитаризация страны, что категорически неприемлемо, поскольку сделает государство беззащитным в случае новой российской агрессии. Также Россия будет требовать признания всех оккупированных территорий, что для Украины также неприемлемо.

— Получается, что ситуация тупиковая?

— По целому ряду пунктов. Но, на мой взгляд, в перспективе договориться можно будет, если только переговоры будут равноправными и будет стабильная военная ситуация.

Есть шанс договориться о прекращении военных действий и обмене пленными. По другим вопросам достичь какого-то согласия будет либо крайне сложно, либо просто невозможно. Поэтому я проявляю очень сдержанный оптимизм относительно того, что через какое-то время переговоры могут начаться.

Но я скорее пессимист относительно того, что удастся выйти на какой-то мирный договор. В лучшем случае это может быть соглашение о прекращении огня, а не полноценный мирный договор. Позиции Украины и России кардинально различаются по всем принципиальным вопросам.

— Что может требовать Россия для начала переговоров?

— В том-то и дело, что Москва не сможет просить что-то в обмен. Для того, чтобы прийти к переговорам о прекращении огня, должно быть понимание с обеих сторон, что победы не будет. Если у одной из сторон будет преимущество, то она будет пытаться склонить противника к миру на своих условиях.

Однако если в России будут понимать, что победы добиться не получится, то могут начать требовать снятия части санкций. Параллельно может решаться вопрос о возобновлении действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Возможно, здесь какие-то компромиссы могут и возникнуть.

Важно начать эти переговоры. Попытаться договориться о прекращении огня. Это не мирное соглашение, а просто как условие переговоров.

Тут может возникнуть ситуация, которая была во время войны на Донбассе. То есть могут идти мирные переговоры, даже может быть какое-то соглашение, но полного прекращения огня не будет. В любом случае, если не будет интенсивных военных действий, то это уже будет результатом.